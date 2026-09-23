《神州經脈》習近平啟程訪美，馬斯克接受央視專訪，傳監管助緩萬科還債壓力

滬深股市連升三日後回調，滬綜指今日（23日）跌0.39%報3969.52點，深成指也跌0.64%，創業板指收低0.6%。成交萎縮，兩市全日成交額僅1.76萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量3707億元或17%。盤面上看，先進封裝、超硬材料等半導體供應鏈持續走強，房地產板塊衝高。船舶板塊領跌，指數挫逾3%；AI應用概念紛紛陷入調整；農牧股亦集體走軟。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7065，較上個交易日4時30分收盤價跌46點子，兩連跌，創9月17日以來近一周新低，全日在6.6990至6.7086之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7468，較上個交易日跌9點子，止十連升，較市場預測偏弱水平仍近500點。



*今日新聞精選*



1. 國家主席習近平今日下午出發前往美國，展開為期三天的國事訪問。據央視新聞報道，陪同出訪的有：習近平夫人彭麗媛、中央辦公廳主任蔡奇、外交部部長王毅等。對於是否會有中國企業家代表團隨同訪美，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上被外媒問及此事時回應稱，「我沒有相關的信息」。稍早彭博社引述一位美國政府高級官員預計，習近平此次不會帶任何商界領袖訪問美國；但相關安排仍可能發生變化。



2. 芬太尼管控是中美關係的重要議題之一，在中美元首華盛頓會晤前夕，中國「公檢法」聯合公布辦理芬太尼類物質犯罪案件的新指導意見，明確相關犯罪的定罪量刑數量標準。最高人民法院網站今日發文指，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部近日聯合印發了《關於辦理涉芬太尼類物質刑事案件適用法律等若干問題的意見》，共18條，主要明確了芬太尼類物質犯罪的定罪量刑數量標準，將芬太尼類物質分為藥用和非藥用兩類。



3. 據英國《金融時報》引述知情人士報道，中國有關部門正在審查國家支持的數據中心使用博通(Broadcom)(US.AVGO)硬件的情況，而這是中國支持國內廠商發展、減少對外國人工智能基礎設施依賴舉措的一部分。報道稱，近幾周，國務院國有資產監督管理委員會對國有數據中心使用博通交換機的數量展開了調查。調查結果顯示，博通交換機在國企的滲透率可能高達90%，國資委或因此發布非正式指引，以減少相關機構對博通設備的使用。



4. 特斯拉(US.TSLA)CEO馬斯克今日接受央視財經專訪時表示，中國的AI大模型整體而言非常出色，單位算力產出的性能幾乎是全球頂尖水平。他認為，中國解決算力問題的速度會快過大多數人的預期。估計未來兩至三年內，就能依靠光刻技術與芯片製造補齊算力缺口。談及特斯拉上海超級工廠時，馬斯克表示，特斯拉上海超級工廠的奇跡，離不開中國團隊。



5. 據界面新聞報道，深圳市房地產中介協會數據顯示，最新一周（9月14日至20日），深圳二手房錄得1556套，環比增長11.6%，已連續兩周回升，並創下近5周新高。據深圳貝殼研究院處監測，9月上半月深圳二手房議價率為9.3%，環比收窄0.1個百分點，為今年以來次低值。新房方面，9月1日至19日，深圳新房住宅新增供應為2033套，與去年同期相比增長103%。



6. 鐵路中秋國慶假期運輸今日啟動，至10月8日結束，為期16天，全國鐵路預計發送旅客2.84億人次，日均計劃開行旅客列車約1.3萬列，10月1日將迎來鐵路客流最高峰。據《上海證券報》從中國國家鐵路集團有限公司處獲悉，截至今早8時，鐵路12306已累計發售中秋國慶假期運輸車票9621萬張。



7. 據東風汽車官微消息，東風汽車總經理、黨委副書記馮長軍昨日（22日）赴深圳，與華為創始人任正非及華為高層代表會談。雙方圍繞深化戰略合作、產品技術協同創新等議題進行深入交流。任正非表示，華為願發揮所長，與東風共同打造經得起市場檢驗的智能汽車產品。雙方全棧原生融合打造的高端新能源品牌--奕境首款車型奕境X9將於9月24日（明天）正式上市。



8. 據消息人士透露，在萬科(02202)(深:000002)持續推進債務風險化解之際，中國部分商業銀行收到金融監管部門窗口指導，要求對萬科逾期的銀行貸款暫不計入或少計入不良類別，避免風險事件對金融穩定產生影響。消息人士並指出，金融監管部門還要求部分銀行對萬科的貸款給予暫緩付息、可展期等支持性措施，以緩解其短期債務壓力。