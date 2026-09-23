《鍾之日記》AI模型股受挫，恒指失兩萬五

9月23日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美伊局勢持續降溫，國際油價回落，美股周二（22日）個別發展。港股今日現回吐壓力，受監管傳聞影響大型科技股走弱，大市午後失守兩萬五關口。恒指全日收報24834，跌253點或1%，主板成交逾1843億元。



*A股跌0.39%三連升斷纜，兩市成交縮量17%*



市場持續關注中美領導人峰會，國家主席習近平預計今日稍晚時間啟程前往華盛頓，展開對美國國事訪問。滬深股市連升三日後回調，滬綜指全日跌0.39%報3969.52點，深成指也跌0.64%，創業板指收低0.6%。成交萎縮，兩市全日成交額僅1.76萬億元人民幣，較上個交易日縮量3707億元人民幣或17%。



盤面上看，先進封裝、超硬材料等半導體供應鏈持續走強，沃爾德(滬:688028)收升4.8%。AI熱潮蔓延，近幾個月來，包括沃爾德在內的多家傳統超硬材料上市公司密集發布投資及募投變更公告，紛紛切入金剛石散熱賽道。此外，房地產板塊衝高，萬科A(深:000002)漲2.9%。消息指監管部門對銀行進行窗口指導，對萬科逾期貸款暫不計入或少計入不良類別。



下跌方面，船舶板塊領跌，指數挫逾3%；AI應用概念紛紛陷入調整；農牧股亦集體走軟。



*AI模型股承壓，傳DeepSeek等涉數據外洩被查*



據美媒The Information引述知情人士報道，中國國家互聯網信息辦公室正調查DeepSeek和月之暗面。此前Anthropic在9月發布的一份報告中稱，這兩家公司曾將敏感用戶數據轉送至Claude模型進行處理，報告點名的另外五家公司為阿里巴巴(09988)、智譜(02513)、商湯(00020)、MiniMax(00100)以及小米(01810)。



報道指，網信辦已派員前往DeepSeek和月之暗面辦公地點，約談公司高管和員工；目前調查正在進行中，尚未決定是否對相關公司作出處罰。報道並稱，中國政府擔心該些公司將數據轉送給美國企業的AI模型進行處理，可能導致中國軍方、警方和企業的敏感數據暴露給美國，違反中國的數據安全法規。



受消息拖累，AI模型股集體承壓。智譜重挫12.4%，收報650元；阿里跌超4.4%，報109.8元；MiniMax跌4%，小米軟3.8%，商湯則跌1.6%。



Gavekal Capital組合經理Leonid Mironov表示，投資者「害怕」北京可能加強對該行業的監管。他補充道，由於監管範圍尚不明確且可能導致中國AI大模型的開發放緩，市場情緒因此轉弱。



此次調查正值中美元首會晤前夕，中國國家主席習近平今起出訪美國，將與美國總統特朗普舉行會談，屆時中美雙方預計將討論建立「AI對話機制」。



*監管傳出手，緩解萬科短期債務壓力*



曾經的內房龍頭萬科(02202)今年以來屢次進行境內債展期，持續推進債務風險化解。路透引述消息人士透露，中國部分商業銀行收到金融監管部門窗口指導，要求對萬科逾期的銀行貸款暫不計入或少計入不良類別，避免風險事件對金融穩定產生影響。



消息人士並指出，監管部門還要求部分銀行對萬科的貸款給予暫緩付息、可展期等支持性措施，以緩解其短期債務壓力。萬科A股(深:000002)一度漲停，H股最多漲15%，午後升幅明顯收窄，港股收升4%報2.6元。



據悉，通常情況下若一家企業的貸款被歸為不良貸款，銀行往往會加大催收力度，要求企業追加抵押品或增加增信措施，導致企業資金壓力進一步加劇。監管此舉是希望銀行對萬科應對債務壓力給予適當支持，避免風險事件發生。



巴克萊研報顯示，截至6月底，萬科不包括租賃負債在內的總債務為3510億元人民幣。其中，境內銀行貸款佔60%，來自其第一大股東深鐵集團在內的其他境內借款佔比21%，境外貸款佔12%，境內債券佔4%，境外債券佔3%。2026年萬科面臨到期公開債合計146.8億元人民幣；萬科8月下旬稱，今年至今到期的公開債已全部完成展期，並且已完成首筆分期兌付，目前公開債均沒有逾期。



另外，有關全國性貼息政策的傳聞也成為助推內房上漲的動力。今日碧桂園(02007)收升2.2%，華潤置地(01109)及中國海外(00688)均漲1.7%，保利置業(01109)升0.8%。



具體來看，有市場消息指全國性貼息政策將落地，其中財政部貼息20至50基點、地方貼息20至50基點，整體貼息力度可達100基點，推動首套房貸款利率降至2%的水平。更有傳聞稱房貸貼息將在近期落地，總額度1000億元人民幣、貼息20基點，針對首套房。但多個行業分析師認為，貼息落地可能性不大，有分析師表示：「國家層面上，延長貸款期限其實和貼息/降息減少的利息差不多。」



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