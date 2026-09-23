  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

23/09/2026 10:22

《Ａ股焦點》佰維存儲升近3%，擬斥45億元投資晶圓級先進封測製造項目三期

　　存儲器頭部企業--佰維存儲(滬:688525)公告，擬使用自籌資金45億元（人民幣．下同）投資晶圓級先進封測製造項目三期，預計在2029年12月31日之前完成固定資產投資額。

　　佰維存儲現升2.91%，報223.55元。

　　公告顯示，公司、控股子公司廣東芯成漢奇半導體技術有限公司擬與東莞松山湖高新技術產業開發區管理委員會簽訂《晶圓級先進封測製造項目三期合作協議》，預計晶圓級先進封測製造項目三期總投資約45億元，其中固定資產投資40億元，包括建築物、構築物及其附屬設施、設備投資等。

　　對於項目實施的可行性，公司表示，隨著半導體工藝逼近物理極限，先進封裝是「超越摩爾定律」的重要途徑，並具備小型化、輕薄化、低功耗與功能集成的優勢，可廣泛用於智能終端、高效能計算等新興領域。同時，佰維存儲提示風險，項目投入建設後，受宏觀經濟、行業政策、市場環境變化等因素的影響，最終實際實施、生產情況具有不確定性，可能存在未能按期建設完成或未能達到預期收益的風險。
《經濟通通訊社23日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

展望中美峰會：關稅休戰、管控AI與白宮停機坪

22/09/2026 17:12

大國博弈

定期存款 | 銀行紛上調美元定存息，中銀6個月加至4厘，富邦...

22/09/2026 15:36

貨幣攻略

施政報告提出優化1823服務，卓永興：會採取主動防禦方式，數...

21/09/2026 16:25

五年規劃 施政報告2026

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金