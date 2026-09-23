《Ａ股焦點》AI熱潮蔓延，超硬材料企業跨界搶灘，培育鑽石概念股漲

人工智能熱潮蔓延到金剛石散熱賽道。近幾個月來，包括沃爾德(滬:688028)、四方達(深:300179)在內的多家傳統超硬材料上市公司，密集發布投資及募投變更公告，紛紛切入金剛石散熱賽道。《證券時報》發現，隨著相關項目先後落地，部分上市公司金剛石散熱產品已經進入送樣、小批量供貨階段。



當前伴隨AI大模型迭代帶動服務器芯片功耗持續走高，CVD金剛石熱沉被視作破解高功率芯片散熱痛點的關鍵材料。在培育鑽石、工業金剛石主業價格低迷、企業盈利承壓的背景下，向半導體功能材料轉型，成為超硬材料行業企業的現實選擇。



超硬材料概念股今日逆勢上行，沃爾德漲5.3%，四方達及力量鑽石(深:301071)升3.9%，黃河旋風(滬:600172)走高3.8%，英諾激光(深:301021)、國機精工(深:002046)、晶盛機電(深:300316)跟升。

《經濟通通訊社23日專訊》