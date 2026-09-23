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23/09/2026 09:04

【習特會】習近平據報擬援引1982年公報，促美國停止對台軍售

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 習近平訪美期間擬援引1982年公報促美停止對台軍售
▷ 美方曾承諾逐步減少對台軍售，但附帶條件
▷ 特朗普政府去年批准110億美元對台軍售，另一項擱置

　　中國國家主席習近平將於9月23日至25日對美國進行國事訪問。據路透社引述知情人士報道，習近平預計將在訪美期間援引1982年中美聯合公報，敦促美國總統特朗普停止對台軍售。據悉，習近平可能會在行程最後一日參觀美國國家檔案館時提出上述要求。

　　知情人士稱，中方可能會提出其對中美三個聯合公報中第三份，即1982年簽署的「八一七」公報的解讀。根據這份公報，美方表示擬逐步減少對台軍售，並無意長期向台灣出售武器。不過，時任美國總統列根在一份與公報配套的備忘錄中指出，美國是否願意減少對台軍售，完全取決於中國大陸是否繼續致力於和平解決與台灣之間的分歧。

　　消息人士又稱，中方已經要求美國停止交付台灣已經訂購的武器。習近平可能會向特朗普強調，台灣是挑釁方，是中美關係不穩定的唯一根源，也是台灣在改變現狀。作為回報，中方將會提出願意就中東戰事向伊朗施壓。

　　特朗普政府去年12月批准一項價值110億美元的對台軍售方案，為歷來規模最大的一筆。不過，另一項價值約140億美元的軍售方案已被擱置數月。特朗普今年5月在北京與習近平舉行峰會後表示，他暫時擱置了這項軍售方案，並稱這是一個「非常好的談判籌碼」。

　　《人民日報》周二（22日）刊發署名「國紀平」的評論文章，重申台灣問題、民主人權、道路制度和發展權利是中方不容挑戰的四條紅線，並警告台灣問題牽一髮而動全身。文章要求美國務必慎之又慎處理台灣問題，以實際行動維護中美關係及台海和平穩定。
《經濟通通訊社23日專訊》

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