【習特會】習近平據報擬援引1982年公報，促美國停止對台軍售

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中國國家主席習近平將於9月23日至25日對美國進行國事訪問。據路透社引述知情人士報道，習近平預計將在訪美期間援引1982年中美聯合公報，敦促美國總統特朗普停止對台軍售。據悉，習近平可能會在行程最後一日參觀美國國家檔案館時提出上述要求。



知情人士稱，中方可能會提出其對中美三個聯合公報中第三份，即1982年簽署的「八一七」公報的解讀。根據這份公報，美方表示擬逐步減少對台軍售，並無意長期向台灣出售武器。不過，時任美國總統列根在一份與公報配套的備忘錄中指出，美國是否願意減少對台軍售，完全取決於中國大陸是否繼續致力於和平解決與台灣之間的分歧。



消息人士又稱，中方已經要求美國停止交付台灣已經訂購的武器。習近平可能會向特朗普強調，台灣是挑釁方，是中美關係不穩定的唯一根源，也是台灣在改變現狀。作為回報，中方將會提出願意就中東戰事向伊朗施壓。



特朗普政府去年12月批准一項價值110億美元的對台軍售方案，為歷來規模最大的一筆。不過，另一項價值約140億美元的軍售方案已被擱置數月。特朗普今年5月在北京與習近平舉行峰會後表示，他暫時擱置了這項軍售方案，並稱這是一個「非常好的談判籌碼」。



《人民日報》周二（22日）刊發署名「國紀平」的評論文章，重申台灣問題、民主人權、道路制度和發展權利是中方不容挑戰的四條紅線，並警告台灣問題牽一髮而動全身。文章要求美國務必慎之又慎處理台灣問題，以實際行動維護中美關係及台海和平穩定。

《經濟通通訊社23日專訊》