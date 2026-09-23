英媒：國資委審查國有數據中心使用博通設備情況，以推進國產替代

據英國《金融時報》引述知情人士報道，中國有關部門正在審查國家支持的數據中心使用博通(Broadcom)(US.AVGO)硬件的情況，而這是中國支持國內廠商發展、減少對外國人工智能基礎設施依賴舉措的一部分。



報道稱，近幾周，國務院國有資產監督管理委員會對國有數據中心使用博通交換機的數量展開了調查。調查結果顯示，博通交換機在國企的滲透率可能高達90%，國資委或因此發布非正式指引，以減少相關機構對博通設備的使用。



博通、英偉達(US.NVDA)及華為均在中國市場銷售高端數據中心交換機，報道引述知情人士指，國資背景的數據中心雖被禁止使用英偉達的產品，但仍廣泛使用博通的設備。國資委也正在調查，博通是否利用其市場支配地位進行產品捆綁銷售，或要求客戶作出多達數萬枚交換機芯片的大額採購。



潛在限制可能只適用於國資背景企業。一名數據中心機架製造商的銷售人員表示，字節跳動及阿里巴巴(09988)等民營企業營運的數據中心暫不受影響，現有設備不會被拆除。



報道又稱，北京方面正敦促中國企業改用國產交換機，並指出華為在提升連接性能，即數據傳輸量的能力方面取得了長足進展。不過，業內專家表示，華為交換機的能源效率低於博通的產品，或增加用戶的電力成本。



《經濟通通訊社23日專訊》