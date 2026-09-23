  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

23/09/2026 08:28

【習特會】習近平據報可能不會帶中國企業家赴美

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 習近平9月23至25日訪美
▷ 據報可能不帶中國企業家代表團
▷ 美方科技及金融高層將出席國宴

　　中國國家主席習近平將於9月23日至25日，對美國進行國事訪問。彭博報道稱，習近平與美國總統特朗普本周的峰會備受矚目，將吸引一眾美國商界領袖齊聚一堂，但現場卻不會有規模相當的中國企業家代表團。

　　報道引述一位美國政府高級官員預計，習近平此次不會帶任何商界領袖訪問美國。不過習近平訪美籌備工作仍進行中，相關安排仍可能發生變化。

　　特朗普正準備在華盛頓接待習近平，雙方周四（24日）舉行會晤後將共赴盛大國宴，眾多知名科技公司高層預計也將出席。特朗普上周對媒體表示，雙方在峰會期間達成「許多不同的協議」。

　　出席此次晚宴的美方企業高層包括：Meta的扎克伯格，英偉達的黃仁勳、OpenAI的奧爾特曼，微軟的Satya Nadella、亞馬遜的傑夫·貝佐斯、蘋果的庫克、Tesla的馬斯克，Alphabet的Sundar Pichai和戴爾的邁克爾·戴爾。此外還會有花旗集團的Jane Fraser和摩根大通的傑米·戴蒙。

　　據了解習近平訪美安排行業人士原先預計，中方會組織一個企業高層代表團隨行，並參加在白宮舉行的國宴。此前曾有報道指，比亞迪(01211)(深:002594)、寧德時代(03750)(深:300750)、國軒高科(深:002074)、海信(深:000921)以及中國銀行(03988)(滬:601988)為考慮名單之內。
《經濟通通訊社23日專訊》

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

展望中美峰會：關稅休戰、管控AI與白宮停機坪

22/09/2026 17:12

大國博弈

說說心理話

施政報告提出優化1823服務，卓永興：會採取主動防禦方式，數...

21/09/2026 16:25

五年規劃 施政報告2026

中東戰火 | 伊朗：超級油輪在霍爾木茲海峽撞水雷後爆炸，美軍...

15/09/2026 10:12

中東戰火

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金