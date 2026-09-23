【習特會】習近平據報可能不會帶中國企業家赴美

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中國國家主席習近平將於9月23日至25日，對美國進行國事訪問。彭博報道稱，習近平與美國總統特朗普本周的峰會備受矚目，將吸引一眾美國商界領袖齊聚一堂，但現場卻不會有規模相當的中國企業家代表團。



報道引述一位美國政府高級官員預計，習近平此次不會帶任何商界領袖訪問美國。不過習近平訪美籌備工作仍進行中，相關安排仍可能發生變化。



特朗普正準備在華盛頓接待習近平，雙方周四（24日）舉行會晤後將共赴盛大國宴，眾多知名科技公司高層預計也將出席。特朗普上周對媒體表示，雙方在峰會期間達成「許多不同的協議」。



出席此次晚宴的美方企業高層包括：Meta的扎克伯格，英偉達的黃仁勳、OpenAI的奧爾特曼，微軟的Satya Nadella、亞馬遜的傑夫·貝佐斯、蘋果的庫克、Tesla的馬斯克，Alphabet的Sundar Pichai和戴爾的邁克爾·戴爾。此外還會有花旗集團的Jane Fraser和摩根大通的傑米·戴蒙。



據了解習近平訪美安排行業人士原先預計，中方會組織一個企業高層代表團隨行，並參加在白宮舉行的國宴。此前曾有報道指，比亞迪(01211)(深:002594)、寧德時代(03750)(深:300750)、國軒高科(深:002074)、海信(深:000921)以及中國銀行(03988)(滬:601988)為考慮名單之內。

《經濟通通訊社23日專訊》