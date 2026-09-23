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AH股新聞

23/09/2026 09:12

《中國要聞》李強上海調研，強調加快培育未來產業

　　中國正致力於發展先進製造業。國務院總理李強在上海調研時強調，要堅持智能化、綠色化、融合化方向，推進科技創新和產業創新深度融合，大力發展新一代智慧製造，加快培育壯大新興產業和未來產業，持續做大做強先進製造業。

　　央視報道指，在上海電氣國家人工智能應用中試基地，李強察看專用機器人、工業機器人產品及其應用展示，聽取「人工智能+」集成服務商、人工智能原生工廠建設情況匯報。

　　李強指出，人工智能等新興產業發展日新月異，相關技術應用正在深刻重塑製造業技術體系、生產模式和產業形態，為製造業科技創新與品牌提升打開了全新空間。要將我國製造業和數智技術兩方面優勢結合起來，縱深推進「人工智能+製造」，推動人工智能更好賦能先進製造業發展，促進研發、生產、管理等全流程智能升級，進一步激活數據要素潛能，帶動更多行業全面數智化轉型。

　　同時，要瞄準製造領域共性難題，圍繞工業設計、中試驗證、智能運維等關鍵環節，打造更多製造業生產服務平台，強化集成服務和多樣化解決方案供給，助力各類企業特別是中小企業開展智能化改造，不斷增強發展動力和競爭優勢。

　　中國全國先進製造業大會於9月16日至17日在北京召開。國家主席習近平作出重要指示，要求持續做大做強先進製造業，提升產業鏈自主可控水平，加快構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系。
《經濟通通訊社23日專訊》

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