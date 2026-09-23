【習特會】習特會前夕，內地發布芬太尼類物質犯罪定罪量刑新標準

芬太尼管控是中美關係的重要議題之一，在中美元首華盛頓會晤前夕，中國「公檢法」聯合公布辦理芬太尼類物質犯罪案件的新指導意見，明確相關犯罪的定罪量刑數量標準。



最高人民法院網站今日發文指，為依法準確懲處芬太尼類物質犯罪，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部近日聯合印發了《關於辦理涉芬太尼類物質刑事案件適用法律等若干問題的意見》(下稱《意見》)。《意見》共18條，主要明確了芬太尼類物質犯罪的定罪量刑數量標準，將芬太尼類物質分為藥用和非藥用兩類，藥用的芬太尼類物質參照《最高人民法院關於審理毒品犯罪案件適用法律若干問題的解釋》規定的有關芬太尼的數量標準，非藥用的芬太尼類物質參照刑法規定的有關海洛因(港譯「海洛英」)的數量標準。



《意見》還規定了芬太尼類物質的範圍、收集證據的基本要求、認定明知的基本規則、違法所得追繳、關聯案件管轄等內容，細化了公檢法三機關辦理涉芬太尼類物質刑事案件的工作職責，為執法司法辦案提供明確依據。



同時，最高人民檢察院、公安部還印發了《關於芬太尼類物質犯罪案件立案追訴標準的規定》。下一步，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部將共同抓好落實工作，不斷加強對芬太尼類物質犯罪的依法懲治和綜合治理，持續推動禁毒工作高質量發展。



*接連釋出多項禁毒相關舉措*



中美於2024年啟動禁毒合作工作組，就執法協作和打擊非法芬太尼供應鏈展開溝通。年內第二次「習特會」即將舉行，除了上述《意見》之外，北京在禁毒方面還有數項舉措，向美方釋出善意。



商務部、公安部、應急管理部、海關總署和國家藥監局昨宣布調整《向特定國家（地區）出口易制毒化學品管理目錄》，在向美國、墨西哥、加拿大出口的部分，新增「1-苯乙基-4-氧-3-哌啶甲酸甲酯」、「1-苯乙基-4-氧-3-哌啶甲酸乙酯」兩個品種，即受管制品種增至18個。



此外，國家禁毒委員會辦公室昨發布《國家禁毒委員會辦公室關於防範美托咪定和酒石酸流入非法渠道用於製毒的警示通告》，以防範美托咪定和酒石酸流失被用於製造毒品的風險。據了解，「美托咪定」（Medetomidine）為強效動物用鎮靜與麻醉藥物，近年在國際上被非法摻雜至街頭毒品（如芬太尼）中，成為高度危險的新興濫用物質；酒石酸（Tartaric acid‌）常用作酸味劑、抗氧化劑，或與小梳打結合充當麵粉膨鬆劑，也應用於製藥、製鏡業助劑及化學試劑，本身‌不能直接製作成毒品‌，但存在被非法用於製毒的風險。

《經濟通通訊社23日專訊》