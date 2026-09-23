《中國房產》深圳樓市升溫：二手房錄得量創5周高，議價率收窄

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據界面新聞報道，深圳市房地產中介協會數據顯示，最新一周(9月14日至20日)，深圳二手房錄得1556套，環比增長11.6%，已連續兩周回升，並創下近5周新高。



據深圳貝殼研究院處監測，「8．28」新政發布後22天(8月29日至9月19日)，深圳二手房新增客源量較新政前22天(8月7日至8月28日)增長了8.1%，帶看量增長19%；同期，貝殼深圳合作門店二手房簽約量增長14%，新房認購量增長24%。9月上半月深圳二手房議價率為9.3%，環比收窄0.1個百分點，為今年以來次低值。



新房方面，深圳貝殼研究院監測數據顯示，9月1日至19日，深圳新房住宅新增供應為2033套，與去年同期相比增長103%。成交方面，深圳樂有家研究中心統計顯示，9月1日至20日，樂有家深圳門店新房簽約量環比增長35%、同比大增103%。



這一輪市場熱度變化的一個重要背景，是8月28日房地產政策的調整。當天，五部門聯合發布房地產基礎制度重構政策組合，共出台8份文件，覆蓋銷售、信貸、資本市場、配套管理等四個領域，其中包括推行現房銷售、提高預售門檻、延長房貸年限至40年等多項變化。



深圳貝殼研究院院長肖小平表示，隨著「8．28」新政影響逐步傳導至需求、成交和供給等環節，深圳樓市活躍度持續修復；疊加「金九銀十」傳統銷售旺季，後續市場活躍度仍有進一步提升的空間。

《經濟通通訊社23日專訊》