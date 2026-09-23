  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

23/09/2026 15:20

《中國房產》深圳樓市升溫：二手房錄得量創5周高，議價率收窄

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 深圳二手房周成交1556套，環比增11.6%
▷ 9月上半月二手房議價率9.3%，環比降0.1%
▷ 8.28新政推現房銷售、延房貸年限至40年

　　據界面新聞報道，深圳市房地產中介協會數據顯示，最新一周(9月14日至20日)，深圳二手房錄得1556套，環比增長11.6%，已連續兩周回升，並創下近5周新高。

　　據深圳貝殼研究院處監測，「8．28」新政發布後22天(8月29日至9月19日)，深圳二手房新增客源量較新政前22天(8月7日至8月28日)增長了8.1%，帶看量增長19%；同期，貝殼深圳合作門店二手房簽約量增長14%，新房認購量增長24%。9月上半月深圳二手房議價率為9.3%，環比收窄0.1個百分點，為今年以來次低值。

　　新房方面，深圳貝殼研究院監測數據顯示，9月1日至19日，深圳新房住宅新增供應為2033套，與去年同期相比增長103%。成交方面，深圳樂有家研究中心統計顯示，9月1日至20日，樂有家深圳門店新房簽約量環比增長35%、同比大增103%。

　　這一輪市場熱度變化的一個重要背景，是8月28日房地產政策的調整。當天，五部門聯合發布房地產基礎制度重構政策組合，共出台8份文件，覆蓋銷售、信貸、資本市場、配套管理等四個領域，其中包括推行現房銷售、提高預售門檻、延長房貸年限至40年等多項變化。

　　深圳貝殼研究院院長肖小平表示，隨著「8．28」新政影響逐步傳導至需求、成交和供給等環節，深圳樓市活躍度持續修復；疊加「金九銀十」傳統銷售旺季，後續市場活躍度仍有進一步提升的空間。
《經濟通通訊社23日專訊》

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

人民幣觀察｜習特會即將登場，人民幣會不會被擺上談判桌？

23/09/2026 11:24

貨幣攻略

習特會前瞻 | 300億美元關稅點搞？AI安全機制有得傾？大...

23/09/2026 10:57

大國博弈

施政報告提出優化1823服務，卓永興：會採取主動防禦方式，數...

21/09/2026 16:25

五年規劃 施政報告2026

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金