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AH股新聞

23/09/2026 16:36

《華為動向》東風汽車馮長軍與華為創始人任正非等高層會談，就產品技術協同創新等深入交流

　　據東風汽車官微消息，東風汽車總經理、黨委副書記馮長軍昨日赴深圳，與華為創始人任正非及華為高層代表會談。雙方圍繞深化戰略合作、產品技術協同創新等議題進行深入交流。

　　任正非表示，造車之本在於安全與品質，華為願發揮所長，與東風共同打造經得起市場檢驗的智能汽車產品。馮長軍強調，安全與品質是智能汽車贏得市場信任的基礎，東風與華為合作根基深厚，雙方在生態建設領域仍有廣闊拓展空間，可攜手電網探索車網互動可持續商業模式，並在車載通信技術、汽車與智慧交通、智慧城市融合等方向挖掘合作落地場景。

　　另外，雙方就企業經營、業務發展情況作溝通交流，重點圍繞奕境X9、猛士X700、嵐圖夢想家9等聯合打造的戰略新車型交換看法，並聚焦未來產品定義、智能技術落地、市場營銷等維度探討深化合作方向。

　　據了解，雙方全棧原生融合打造的高端新能源品牌--奕境首款車型奕境X9將於9月24日（明天）正式上市。新車搭載華為乾崑全棧智能汽車解決方案，定位「第二代家庭旗艦」。
《經濟通通訊社23日專訊》

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