【ＡＩ】網信辦：新增3款手機端生成式AI服務備案，適用榮耀、小米、階躍手機

據網信中國公眾號消息，網信部門會同有關部門按照《生成式人工智能服務管理暫行辦法》要求，有序開展生成式人工智能服務備案工作，將新增的3款提供手機端側生成式人工智能服務備案信息予以公告，包括榮耀的「YOYO Claw」、小米的「miclaw」、以及階躍星辰的「階躍終端AI」。



《經濟通通訊社23日專訊》