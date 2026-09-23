【ＡＩ】網信辦：新增3款手機端生成式AI服務備案，適用榮耀、小米、階躍手機

據網信中國公眾號消息，網信部門會同有關部門按照《生成式人工智能服務管理暫行辦法》要求，有序開展生成式人工智能服務備案工作，將新增的3款提供手機端側生成式人工智能服務備案信息予以公告，包括榮耀的「YOYO Claw」、小米的「miclaw」、以及階躍星辰的「階躍終端AI」。
《經濟通通訊社23日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
23/09/2026 17:26
據網信中國公眾號消息，網信部門會同有關部門按照《生成式人工智能服務管理暫行辦法》要求，有序開展生成式人工智能服務備案工作，將新增的3款提供手機端側生成式人工智能服務備案信息予以公告，包括榮耀的「YOYO Claw」、小米的「miclaw」、以及階躍星辰的「階躍終端AI」。
《經濟通通訊社23日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰23/09/2026 17:28 《提振Ａ股》深交所倫敦舉辦路演，展示深市企業長期投資價值
23/09/2026 17:42 【人行操作】人行明日開展8000億MLF操作，較下周一到期量淨增2000億
23/09/2026 17:39 《滬／深股通》寧德時代(300750)為深股通十大成交活躍股榜首
23/09/2026 17:30 【人行操作】人行：9月28日至10月8日開展隔夜逆回購，每日規模不超1萬億
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
指數N