《Ａ股行情》滬綜指低開0.02%，習近平訪美或無中企高管團隨行

國家主席習近平預計今日稍後時間啟程飛往美國，展開為期三天的國事訪問行程。白宮據報已邀請一眾企業領袖陪同宴請習近平，但知情人士透露，習近平不太可能率領企業高管代表團同行。滬深股市個別走，滬綜指低開0.02%，報3951.37點，深成指高開0.14%，創業板指高開0.37%；地產及旅遊股再度活躍，農業股走低。



據路透社引述知情人士報道，習近平預計將在訪美最後一日時，援引1982年中美聯合公報，敦促美國總統特朗普停止對台軍售。消息人士又稱，中方已經要求美國停止交付台灣已經訂購的武器。作為回報，中方將會提出願意就中東戰事向伊朗施壓。



另外，4家美國智庫均分析認為，本次中美元首峰會料難以達成突破性安排，更可能只是延續雙方當前的貿易休戰。戰略與國際問題研究中心高級顧問Scott Kennedy稱，在美國中期選舉臨近而中國宏觀經濟前景也不穩的背景下，雙方都有動力讓關係至少維持「表面平靜」。



人民銀行公布，今日進行80億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有1100億元逆回購到期，即今日淨回籠1020億元。

《經濟通通訊社23日專訊》