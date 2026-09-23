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AH股新聞

23/09/2026 11:34

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.36%，地產股逆市走強

　　A股市場震盪調整，滬綜指半日跌0.36%報3938.08點，創業板指、深成指高開低走，前者上午收跌0.58%，後者軟0.43%。滬深兩市半日成交11591億元(人民幣．下同)，較上個交易日同時段成交大減2692億元或19%。個股跌多升少，兩市近3400隻個股下挫。

　　板塊來看，地產逆市走強，萬科A(深:000002)一度升停，其後漲幅收窄、半日收升5%。消息人士透露，中國部分商業銀行收到金融監管部門窗口指導，要求對萬科逾期的銀行貸款暫不計入或少計入不良類別，避免風險事件對金融穩定產生影響。巴克萊一份研究報告顯示，截至今年6月底，萬科不包括租賃負債在內的總債務為3510億元。

　　下跌方面，傳媒娛樂、影視板塊調整；煤炭股跌幅靠前，上午板塊跌1.5%；AI應用概念表現乏力，屬昨日大漲回吐，國務院總理李強昨日在上海調研時表示，要將中國製造業和數智技術兩方面優勢結合起來，縱深推進人工智能+製造，推動人工智能更好賦能先進製造業發展。
《經濟通通訊社23日專訊》

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