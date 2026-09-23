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AH股新聞

23/09/2026 15:02

《Ａ股行情》滬綜指收跌0.39%三連升斷纜，兩市成交縮量3707億元

　　市場持續關注中美領導人峰會，國家主席習近平預計今日稍晚時間啟程前往華盛頓，展開對美國國事訪問。滬深股市連升三日後回調，滬綜指全日跌0.39%報3969.52點，深成指也跌0.64%，創業板指收低0.6%。成交萎縮，兩市全日成交額僅1.76萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量3707億元或17%。

　　盤面上看，先進封裝、超硬材料等半導體供應鏈持續走強，沃爾德(滬:688028)收升4.8%。AI熱潮蔓延，近幾個月來，包括沃爾德在內的多家傳統超硬材料上市公司密集發布投資及募投變更公告，紛紛切入金剛石散熱賽道。

　　此外，房地產板塊衝高，萬科A(深:000002)漲2.9%。此前路透報道，中國監管對部分商業銀行進行窗口指導，對萬科逾期貸款暫不計入或少計入不良類別，避免風險事件對金融穩定產生影響。消息人士指出，監管部門還要求部分銀行對萬科的貸款給予暫緩付息、可展期等支持性措施，以緩解其短期債務壓力。

　　下跌方面，船舶板塊領跌，指數挫逾3%；AI應用概念紛紛陷入調整；農牧股亦集體走軟。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004517.28-0.60　
上證指數3936.52-0.398341.33
深證成指13636.07-0.649308.44
創業板指3379.61-0.60　
科創501660.85-0.25　
B股指數302.59+1.091.67
深證B指1166.31-0.190.28

《經濟通通訊社23日專訊》

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