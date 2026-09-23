《Ａ股焦點》川大智勝開盤即跌停，涉信披違法違規被中證監立案

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

川大智勝(深:002253)22日晚間發布公告稱，公司於當日收到中國證監會出具的《立案告知書》。公司因涉嫌信息披露違法違規，中國證監會決定對公司立案。目前，公司生產經營和業務運行正常。在立案調查期間，公司將積極配合中國證監會調查工作。



川大智勝今日開盤即跌停，報9.24元（人民幣．下同）。



同日，公司及相關責任人收到中國證監會四川監管局出具的《關於對四川川大智勝軟件股份有限公司採取責令改正措施並對游志勝等相關責任人採取出具警示函措施的決定》。經查，公司存在未及時審議、披露關聯交易，未披露參股公司業績承諾，未披露非經營性資金佔用，內控執行不到位以及會計處理不規範五項問題。



其中，2020年5月至2022年4月、2024年4月至今，劉健波分別擔任上市公司副總經理、財務總監及總經理，且同時擔任參股公司成都萬聯傳感網絡技術有限公司總經理，但公司未及時披露與萬聯傳感的關聯關係，未審議並披露與萬聯傳感在2021年、2024年的關聯交易。2022年至2024年，公司與13個關聯主體存在業務往來，但未對每年度日常關聯交易額度進行審議並披露。



業績承諾的相關問題要追溯至2019年。2019年4月，公司與天津華翼藍天科技股份有限公司簽訂《增資協議》及其補充協議，並約定相應業績承諾事項，但公司僅由董事會審議及披露增資事宜，未披露業績承諾相關事項及後續業績承諾履行情況。



非經營性資金佔用方面，公司實際控制人游志勝在2024年7月至2025年4月以預付款名義借用上市公司資金1500萬元償還其關聯方的銀行貸款，至2025年4月歸還。借用期間已構成非經營性資金佔用，但公司未在2024年年度報告中對資金佔用情形進行披露。



四川證監局責令公司改正，對游志勝、楊波、劉健波、胡清嫻及吳俊杰採取出具警示函的行政監管措施，並記入證券期貨市場誠信檔案。公司須於收到決定書起60日內提交書面整改報告。

《經濟通通訊社23日專訊》