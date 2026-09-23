江波龍(09976)披露產品陸續取得商業進展，高端產品收入佔比有望提升

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江波龍(09976)(深:301308)公布，在上周四（17日）至本周一（21日）舉行投資者關係活動，披露前期重點投入的主控芯片、企業級存儲、mSSD等產品陸續取得實質商業進展，持續深化與全球知名客戶的合作和導入，不斷提升高端客戶收入佔比。此外，近期該集團還推出HLC（高級緩存技術）、AIDIMM和AILPGBA等適配端側AI的新技術、新產品。隨著相關產品逐步導入市場，並更廣泛的規模應用，集團高端、高壁壘、高附加值產品的收入佔比有望進一步提升，持續優化產品結構和盈利結構。



對於存儲價格上漲，該集團指，採用月末一次加權平均法確定發出存貨的實際成本，存儲晶圓價格上漲的影響已反映在營業成本中，存儲價格增長反映行業供需關係及產業景氣度改善，而非單一的成本變動。



該集團指，已與AMD、紫光展銳、全球SoC頭部企業、全球CPU頭部企業等多家主芯片廠商開展HLC相關技術的適配工作。其中，基於與AMD的聯合調優，在AI移動工作站及AIPC平台的測試數據顯示，搭載其智能軟硬件架構的設備，相比傳統存儲方案，AIPC端模型規模提高約3.2倍，內存利用效率提升約2倍。HLC技術與配套產品生態具備極為廣闊的市場應用前景。該集團正與合作夥伴推進相關技術發展成為產品化和市場推廣。



此外，該集團指，結合第三方機構公布信息來看，AI在雲端和端側發展是較為明確的產業趨勢，並將帶來巨大的存儲需求增量；受過往周期影響，海外原廠仍維持相對審慎的NAND資本開支計劃，更多通過技術升級實現相對溫和的NAND供給增長，因此存儲產業供需關係仍將維持偏緊態勢。

《經濟通通訊社23日專訊》