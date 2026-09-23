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AH股新聞

23/09/2026 07:52

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，昨日(22日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
瀾起科技(688008)3195.85
兆易創新(603986)2788.30
海光信息(688041)1903.66
亨通光電(600487)1807.55
藥明康德(603259)1617.78
中國巨石(600176)1542.60
生益科技(600183)1532.37
寒武紀(688256)1472.07
工業富聯(601138)1388.68
宏和科技(603256)1212.50
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)5174.23
中際旭創(300308)4434.55
新易盛(300502)2641.80
東山精密(002384)2346.36
美的集團(000333)1471.13
京東方A(000725)1315.33
通富微電(002156)1197.67
三環集團(300408)1130.78
立訊精密(002475)1023.31
滬電股份(002463)1021.87

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社23日專訊》

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