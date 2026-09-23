《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(22日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|瀾起科技
|(688008)
|3195.85
|兆易創新
|(603986)
|2788.30
|海光信息
|(688041)
|1903.66
|亨通光電
|(600487)
|1807.55
|藥明康德
|(603259)
|1617.78
|中國巨石
|(600176)
|1542.60
|生益科技
|(600183)
|1532.37
|寒武紀
|(688256)
|1472.07
|工業富聯
|(601138)
|1388.68
|宏和科技
|(603256)
|1212.50
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|5174.23
|中際旭創
|(300308)
|4434.55
|新易盛
|(300502)
|2641.80
|東山精密
|(002384)
|2346.36
|美的集團
|(000333)
|1471.13
|京東方A
|(000725)
|1315.33
|通富微電
|(002156)
|1197.67
|三環集團
|(300408)
|1130.78
|立訊精密
|(002475)
|1023.31
|滬電股份
|(002463)
|1021.87
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社23日專訊》
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