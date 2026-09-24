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AH股新聞

24/09/2026 17:39

《滬／深股通》中際旭創(300308)為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
紫金礦業(601899)1297.69
先導基電(600641)1219.78
兆易創新(603986)1170.41
中國巨石(600176)1151.07
藥明康德(603259)1147.65
貴州茅台(600519)1139.82
瀾起科技(688008)1109.64
寒武紀(688256)1079.55
生益科技(600183)983.95
海光信息(688041)893.36

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)3663.57
寧德時代(300750)2702.86
新易盛(300502)1935.77
國瓷材料(300285)1261.68
麥格米特(002851)1058.04
京東方A(000725)972.56
東山精密(002384)954.71
立訊精密(002475)811.80
北方華創(002371)784.80
滬電股份(002463)734.57

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社24日專訊》

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