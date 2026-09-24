星展：預期2040年滬深300指數將升至9500點，AI、先進製造及綠色科技等重塑經濟格局

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

星展發表研究報告表示，對於中國2040展望，該行預期至2040年，滬深300指數將升至9500點，為投資者帶來7.5%的年化總回報率。



*AI、先進製造、綠色科技等重塑經濟格局*



該行表示，中國正步入經濟增長與資本市場發展的新階段，發展模式由規模驅動的擴張，轉向更重視生產效率、科技創新及資本效率。人工智能、先進製造、綠色科技、醫療健康及新型消費模式正重塑經濟格局，未來經濟增長將呈現明顯的結構性分化。同時，企業管治、資本配置效率及投資者參與度改善，將加強經濟增長轉化為股東回報的傳導機制。因此，投資機遇並非來自全面押注中國市場的Beta走勢，而在於精選能把握結構性增長、提升生產效率及持續創造價值的企業。



*未來15年中國GDP平均增長率約為3%*



該行指出，中國下一階段經濟增長將更具選擇性，並由生產力帶動。根據該行的增長模型預測，未來15年，中國GDP平均增長率約為3%，消費基礎將持續擴大，而在人工智能及自動化推動下，全要素生產率可望略為回升，有助抵銷資本形成放緩的影響。



該行提及，人工智能、半導體及綠色能源將成為下一輪增長周期的支柱。政策支持的投資，以及製造和醫療等行業廣泛採用人工智能，將提升營運效率及勞動生產率。



*盈利增長、企業管治改善帶來更高ROE*



該行表示，隨著中國經濟逐步成熟並邁向中等發達經濟體，該行預期其證券化率（按股市市值佔本地生產總值的百分比計算）將逐步與其他主要市場接軌，至2040年有望達到96%。盈利增長、企業管治改善帶來的更高股本回報率(ROE)、政策支持，以及來自不同投資者群體的持續資金流入，將支持市場進一步擴張。

《經濟通通訊社24日專訊》