《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平離京對美國進行國事訪問

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平離京對美國進行國事訪問

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9月23日下午，國家主席習近平乘專機離開北京，應美國總統特朗普邀請，對美國進行國事訪問。陪同習近平出訪的有：習近平主席夫人彭麗媛，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅等。



中美走出正確相處之道是世界所盼

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應美國總統特朗普邀請，國家主席習近平於9月23日至25日對美國進行國事訪問。國際社會高度關注習近平主席的美國之行。多國人士表示，習近平主席這次訪問將進一步推動構建中美建設性戰略穩定關係，有利於兩國增進互信、管控分歧、推動合作。



前8月全國省際貿易穩步增長

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中國證券報記者9月23日從國家稅務總局獲悉，從最新發票數據看，前8個月，全國統一大市場建設呈穩步推進態勢。其中，全國省際貿易穩步增長，重點區域外銷輻射作用明顯，交通物流和信息服務穩步增長，先進製造業省際流動加快。





《上海證券報》



習近平離京對美國進行國事訪問

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9月23日下午，國家主席習近平乘專機離開北京，應美國總統特朗普邀請，對美國進行國事訪問。陪同習近平出訪的有：習近平主席夫人彭麗媛，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅等。



中美走出正確相處之道是世界所盼

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應美國總統特朗普邀請，國家主席習近平於9月23日至25日對美國進行國事訪問。國際社會高度關注習近平主席的美國之行。多國人士表示，習近平主席這次訪問將進一步推動構建中美建設性戰略穩定關係，有利於兩國增進互信、管控分歧、推動合作。受訪人士認為，這次訪問的意義超越雙邊範疇，具有全球影響，期待在元首外交的戰略引領下，中美在應對全球性挑戰方面加強協調，為動盪世界注入更多正能量，惠及各國人民。



呵護跨節資金面，央行流動性管理工具協同發力

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中國人民銀行9月23日發布公告稱：為更好匹配銀行體系短期流動性需求，將在9月28日至10月8日開展隔夜逆回購操作，採用固定利率、數量招標，每日操作量不超過10000億元人民幣。此外，為保持銀行體系流動性充裕，中國人民銀行9月24日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展8000億元人民幣MLF操作，期限為1年期。





《證券時報》



習近平離京對美國進行國事訪問

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9月23日下午，國家主席習近平乘專機離開北京，應美國總統特朗普邀請，對美國進行國事訪問。陪同習近平出訪的有：習近平主席夫人彭麗媛，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅等。



多措並舉激發活力，新興賽道民間投資漸次升溫

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9月22日，國家發展改革委在新聞發布會上透露，近期向民營企業集中推介36個投資項目，預計總投資614億元人民幣，擬引入民間資本156億元人民幣。多個重點項目已收到民企投資意向。



民企五百強「含新量」躍升，科技產業增長極加速成形

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全國工商聯近日發布「2026中國民營企業500強」及相關調研分析報告。細讀榜單，一組此消彼長的數據值得關注：製造業上榜企業數量佔比升至70.6%，營收與研發費用貢獻均超過七成；反觀房地產、房屋建築業，相較於2021年的70余家，最新上榜企業數量大幅收縮。一升一降之間，賽道切換的信號已相當明確，榜單的「含新量」大幅提升，「含房量」明顯下降。

《經濟通通訊社24日專訊》