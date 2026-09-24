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AH股新聞

24/09/2026 13:52

《Ａ股焦點》神農集團觸及跌停，實控人涉離婚財產分割訴訟

　　神農集團(滬:605296)23日盤後公告稱，公司收到控股股東、實際控制人何祖訓通知，羅婉瑜訴何祖訓的離婚糾紛案，已由昆明市官渡區人民法院立案，原告羅婉瑜要求判令其與何祖訓解除婚姻關係，並進行財產分割。截至本公告披露日，雙方已協商約定將在法院主持下先行進行調解。目前案件已受理，尚未開庭審理。

　　公告顯示，被告何祖訓直接持有公司股份約2.61億股，佔總股本的49.60%，原告羅婉瑜未持有公司任何股份。以9月23日收盤價33.6元（人民幣．下同）、總市值176.8億元測算，何祖訓持股市值約87.7億元。公司強調，訴訟僅涉及何祖訓個人股東權益，與生產經營無關。

　　神農集團今日盤中一度觸及跌停，現跌9.79%，報30.31元。

　　內媒「21世紀經濟報道」今日以投資者身份致電公司，接線工作人員稱，公司今日股價下跌，與實控人離婚訴訟消息和近期高管離職相關。現階段無法預判法院是否支持財產分割訴求，也無法確定最終分割比例。不過，何祖訓與家族成員簽署了一致行動人協議，家族整體持股比例超85%，從當前情況看公司控制權較為穩定，但一切仍以後續正式公告為準。
《經濟通通訊社24日專訊》

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