【ＡＩ】傳豆包裁員、對話團隊砍半，公關負責人斥不實：屬分工調整

豆包公關負責人劉星今日發文稱，有媒體報道豆包Session團隊組織調整，部分自媒體將其解讀為豆包裁員、豆包對話團隊砍掉一半，相關信息不實，實際上只是分工的組織調整。



劉星表示，豆包通用Session團隊的部分職能拆到了豆包的交易和豆包工作團隊，所以人員也隨著過去了，很多也是在做之前的工作。比如交易，也是優化交易對話體驗。這個團隊不到50人，分工調整涉及11人，其中3人離職。



據內媒「晚點LatePost」此前報道，消息稱豆包負責人趙祺推動了此次人員調整。他在字節已有十餘年資歷，此前負責增長中台、穿山甲（字節旗下廣告平台），之後轉崗至集團人力資源部門，為字節AI業務搭建人才體系。2025年9月，趙祺轉崗至豆包，後於今年7月飛書、豆包產品團隊整合後成為新產品團隊負責人。



豆包憑借超2億的DAU（日活躍用戶量），目前已躋身國內日活躍用戶數最高AI應用之列。報道指出，其過去的成功本質上仍是對話產品的成功。而到了今年，對話類產品開始逐漸顯現出商業化的瓶頸。

《經濟通通訊社24日專訊》