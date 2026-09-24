《Ａ股行情》中美休戰短暫市場失望，滬指跌1.22%失三千九，成交萎縮

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市場矚目的習特會終於登場，中國國家主席習近平暌違11年再次對美國展開國事訪問，美國特朗普總統以高規格親自迎接，原本市場期待雙邊協作釋出更突破進展，惟美國財長透露中美貿易戰休戰期可能只延長兩個月。疊加明日（25日）起內地中秋節假期休市因素，今日A股明顯調整，滬綜指跌1.22%報3888.37點，失守三千九大關，按周跌幅有0.6%；深成指單日挫2.34%，創業板指也跌2.68%。兩市全日成交1.65萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1116億元或6%。



路透引述業界意見表示，中美關係邊際緩和總體還是提振市場信心的，不過除非有超預期的協議出現，比如大幅減免關稅或農產品合作等等，否則市場已經消化利好。



中美領導人當地時間周四（24日）將舉行會晤，隨後於中午舉行擴大範圍的雙邊會談。中美峰會首個成果揭曉，美國財長貝森特23日在與中國副總理何立峰舉行四天內第二次會晤後表示，兩國願意延長中美貿易休戰期限兩個月，也願意考慮達成一項範圍更廣的貿易協議。不過，早前有消息指，美方考慮的延長期限為三個月至半年，中方訴求是直至特朗普任期結束，實際協商期限大大低於預期。



盤面上看，大部分行業板塊走跌，煤炭、石油等資源股還能保持升幅，銀行股漲多跌少；其中建設銀行(滬:601939)收高1.4%，升幅居前。因貝森特透露中方訪美期間「可能會看到有關金融服務及農產品採購的公告」。



下跌方面，有色金屬板塊跌幅近3.5%，醫藥股也挫2.8%，半導體及房地產則屬於昨日大漲後的正常回吐。中美峰會有機會促成更多美國農產品進口，國內農產品價格有機會承壓，今日農業種植股走疲，萬向德農(滬:600371)大跌8.3%。





表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4439.14 -1.73 上證指數 3888.37 -1.22 7836.13 深證成指 13316.97 -2.34 8697.44 創業板指 3288.95 -2.68 科創50 1621.87 -2.35 B股指數 302.65 +0.02 1.80 深證B指 1158.67 -0.66 0.44

《經濟通通訊社24日專訊》