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24/09/2026 17:36

《央行動態》人行：要引導大型銀行發揮金融服務實體經濟主力軍作用

　　中國人民銀行網站今日發文稱，人行貨幣政策委員會2026年第三季度（總第114次）例會於9月19日(上周六)召開。會議指出，要引導大型銀行發揮金融服務實體經濟主力軍作用，推動中小銀行聚焦主責主業，增強銀行資本實力。用好各類結構性貨幣政策工具，不斷完善工具設計和管理，扎實做好金融「五篇大文章」，加強對擴大內需、科技創新、中小微企業、「六張網」建設等重點領域的金融支持。持續做好支持民營經濟發展壯大的金融服務。維護金融市場穩定運行。切實推進金融高水平雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和風險防控能力。

*繼續實施適度寬鬆貨幣政策，加大逆周期調節力度*

　　此外，會議分析了國內外經濟金融形勢，認為當前外部環境更加複雜多變，世界經濟增長動能疲弱，地緣衝突和經貿摩擦多發頻發，主要經濟體經濟表現分化，通脹走勢和貨幣政策調整存在不確定性。中國經濟運行總體平穩、動能向新、結構向優，高質量發展取得新成效，但仍面臨供強需弱、結構分化、外部衝擊等問題和挑戰。要繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，加大逆周期調節力度，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，加強貨幣財政政策協同配合，促進經濟穩定增長和物價合理回升。
《經濟通通訊社24日專訊》

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