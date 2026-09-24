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24/09/2026 17:38

《提振內房》北京：新項目優先選擇現房銷售，全面加強預售管理

　　據央視新聞報道，北京市住房城鄉建設委、市規劃自然資源委、國家金融監督管理總局北京監管局、市住房資金管理中心聯合印發了《本市貫徹落實(關於完善商品住房銷售制度的通知)的實施意見》(以下簡稱《實施意見》)，自2026年9月24日起施行。

　　《實施意見》規定，2026年8月28日起，新項目優先選擇現房銷售。房地產開發企業在房屋首次登記後，編制現房銷售方案，向房屋所在區住房城鄉建設(房管)部門申請現房銷售備案。同時明確，所銷售房屋及建設用地使用權應無抵押、查封等情形。

*新項目若申請預售，其預售資金將全額、全過程監管*

　　另外，全面嚴格預售管理要求。《實施意見》明確，2026年8月28日後，北京市新發布國有建設用地使用權出讓公告的商品住房項目，申請預售的，單體建築應完成主體結構封頂，還需出具項目建設單位、勘察、設計、施工、監理等單位簽字蓋章的《主體結構分部工程驗收記錄》。新項目申請預售的，其預售資金將全額、全過程監管，且在項目聯合驗收後，方可解除資金監管。

　　《實施意見》指出，2026年8月28日後簽訂開發貸合同的商品住房項目，貸款銀行單獨提供開發貸的，貸款銀行為主辦銀行；貸款銀行組建銀團提供貸款的，銀團貸款牽頭銀行為主辦銀行。
《經濟通通訊社24日專訊》

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