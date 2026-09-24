《神州金融》內地部分小銀行據報正減少存量異地存款，因「屬地化」監管趨嚴

據貝殼財經報道，已有部分地方性小銀行正在不斷消化存量的異地存款。報道引述一位民營銀行內部人士表示，「現在基本上是按季度壓降省外存量存款，並增加省內」，該行計劃對異地存款逐步消化，並到2027年底全部消化完成。



報道指，今年以來，金融監管部門對民營銀行、地方性商業銀行屬地化經營的要求更加嚴格。這讓曾經過度依賴互聯網平台攬儲的小銀行，不得不著手將過去存量的異地存款「換血」成合規的屬地化存款。



今年7月，部分地方性商業銀行及民營銀行曾接到監管指導，明確本地客戶判定標準，即身份證地址、常住地、主要業務經營地、手機號碼歸屬地、設備位置定位信息等5項要素中至少符合3項。



同時，監管還要求相關銀行不得新增異地業務，存量業務必須在2027年底前全部結清，不得採用展期重組的方式延長到期日期。「這個要求不止針對貸款業務，也針對存款業務。」一位銀行內部人士表示，監管並未對此「一刀切」，而是要求自然消化存量異地存款，也給足了過渡期。



數年前，部分小銀行通過互聯網金融平台攬存曾積攢了大量異地存款資金和客戶。雖然後續金融監管部門已在2021年叫停了地方性商業銀行的異地攬儲，但部分銀行至今仍保留存量業務。而7月的監管指導，要求進一步清理存量業務，是金融監管的進一步深化。

《經濟通通訊社24日專訊》