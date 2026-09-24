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AH股新聞

24/09/2026 08:00

藥明康德(02359)零息可轉換債券未償還部分悉數轉換成H股

　　藥明康德(02359)(滬:603259)公布，有關67.8億元人民幣於2027年到期之美元結算零息可轉換債券，於昨天所有未償還債券已根據債券條款及條件悉數轉換為H股。因此，概無任何未償還的已發行債券，提前贖回債券的安排亦將不再進行。

　　該集團指，撤銷債券於維也納證券交易所的上市預期將於本月25日的維也納證券交易所交易時間開始時生效。
《經濟通通訊社24日專訊》

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