藥明康德(02359)零息可轉換債券未償還部分悉數轉換成H股

藥明康德(02359)(滬:603259)公布，有關67.8億元人民幣於2027年到期之美元結算零息可轉換債券，於昨天所有未償還債券已根據債券條款及條件悉數轉換為H股。因此，概無任何未償還的已發行債券，提前贖回債券的安排亦將不再進行。



該集團指，撤銷債券於維也納證券交易所的上市預期將於本月25日的維也納證券交易所交易時間開始時生效。

《經濟通通訊社24日專訊》