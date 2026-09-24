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AH股新聞

24/09/2026 08:03

埃斯頓(02715)潛在向三基金回購附屬埃斯頓江蘇智能近45%股權

　　埃斯頓(02715)(深:002747)公布，於昨日，董事會決議以公開招標方式收購國家製造業基金及混改基金分別所持埃斯頓江蘇智能約19.46%及3.78%股權，有關股權底價分別2.1億及4025萬元（人民幣．下同），以及收購通用技術高端裝備基金所持埃斯頓江蘇智能約21.62%股權，即共涉約44.86%股權。

　　該集團指，潛在公開招標收購事項尚需履行公開掛牌交易程序。尚未就建議收購事項訂立任何正式協議。該集團預計使用自有資金支付待售股權最終收購價格。該集團指，持有埃斯頓江蘇智能約50.15%股權，倘建議收購事項落實，持股升至約95.01%股權。埃斯頓江蘇智能仍將為其附屬公司，埃斯頓江蘇智能財務業績仍將併入集團的財務報表。

　　該集團指，埃斯頓江蘇智能從事工業自動控制系統裝置製造及銷售，去年虧損512萬元，目前已累計交付百餘條智能產線，建議收購事項有利於深化與埃斯頓江蘇智能的業務協同。
《經濟通通訊社24日專訊》

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