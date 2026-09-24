南華期貨(02691)出資不超過5500萬人幣組私募基金，投資具高成長性高科技領域

南華期貨股份(02691)(滬:603093)公布，作為有限合夥人與橫店資本作為普通合夥人兼執行事務合夥人兼基金管理人、集團控股股東橫店控股作為有限合夥人及非執行董事徐文財作為有限合夥人及其他有限合夥人訂立合夥協議，組私募基金，總認繳出資額16.5億元人民幣，其中該集團認繳出資額不超過5500萬元人民幣，佔基金總認繳出資額不超過3.33%。基金將不會併入該集團財務報表。



該集團指，私募基金名橫店柏暉創業投資（杭州）合夥企業（有限合夥），投資具備高成長性的高科技領域，基金以直接股權投資為主要投資方式，也可以通過合夥企業、SPV等合法投資載體進行間接股權投資。合夥企業作為基金的存續期限為12年，其中投資期8年，退出期4年。

《經濟通通訊社24日專訊》