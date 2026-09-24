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AH股新聞

24/09/2026 08:48

招商證券(06099)委熊志鋼擔任職工代表董事，不領取董事酬金

　　招商證券(06099)(滬:600999)公布，第四屆職工代表大會選舉熊志鋼為第八屆董事會職工代表董事，任期自昨日起，至第八屆董事會任期屆滿之日止。

　　該集團指，熊志鋼擔任職工代表董事期間，將不從該集團領取任何董事酬金，薪酬將按照其適用的公司薪酬管理制度予以確定。至於熊志鋼自2024年12月起任法律合規部總經理，自去年8月起任招商致遠資本投資、招商證券投資合規總監。
《經濟通通訊社24日專訊》

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