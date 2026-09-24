《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(23日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|瑞芯微
|(603893)
|1804.47
|瀾起科技
|(688008)
|1678.62
|兆易創新
|(603986)
|1384.14
|源杰科技
|(688498)
|1165.41
|藥明康德
|(603259)
|1163.76
|生益科技
|(600183)
|1093.58
|紫金礦業
|(601899)
|1029.78
|中國巨石
|(600176)
|1004.52
|亨通光電
|(600487)
|1000.64
|寒武紀
|(688256)
|940.54
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|2422.69
|中際旭創
|(300308)
|2127.31
|新易盛
|(300502)
|1932.85
|東山精密
|(002384)
|1425.50
|京東方A
|(000725)
|1014.16
|滬電股份
|(002463)
|979.48
|深南電路
|(002916)
|961.11
|國瓷材料
|(300285)
|845.45
|廣合科技
|(001389)
|769.78
|興森科技
|(002436)
|758.14
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社24日專訊》
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