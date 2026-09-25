《神州頭條》財經報章頭版摘要：MLF+隔夜逆回購央行雙管齊下呵護流動性

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中美走出正確相處之道是世界所盼

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國家主席習近平於9月23日至25日對美國進行國事訪問。多國人士表示，習近平主席這次訪問將進一步推動構建中美建設性戰略穩定關係，有利於兩國增進互信、管控分歧、推動合作。受訪人士認為，這次訪問的意義超越雙邊範疇，具有全球影響，期待在元首外交的戰略引領下，中美在應對全球性挑戰方面加強協調，為動盪世界注入更多正能量，惠及各國人民。



國家稅務總局最新發票資料顯示前8月全國省際貿易穩步增長

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國家稅務總局稱，從最新發票資料看，前8個月，全國統一大市場建設呈穩步推進態勢。其中，全國省際貿易穩步增長，重點區域外銷輻射作用明顯，交通物流和資訊服務穩步增長，先進製造業省際流動加快。



MLF+隔夜逆回購央行雙管齊下呵護流動性

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中國人民銀行9月23日消息，為保持銀行體系流動性充裕，9月24日，央行將以固定數量、利率招標、多重價位元中標方式開展8000億元(人民幣．下同)中期借貸便利(MLF)操作，期限為1年期。





《上海證券報》



中美走出正確相處之道是世界所盼

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國家主席習近平於9月23日至25日對美國進行國事訪問。多國人士表示，習近平主席這次訪問將進一步推動構建中美建設性戰略穩定關係，有利於兩國增進互信、管控分歧、推動合作。



賽項清單裏的產業密碼--世界技能大賽一線觀察

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9月23日，國家會展中心（上海）正在上演一場技能大比拼。在這裏舉行的第48屆世界技能大賽比賽現場，來自全球68個國家和地區的1385名選手圍繞64個比賽專案展開角逐。其中，7個全新賽項首次登場，分別是無人機系統、數位交互媒體設計、軌道車輛技術、智慧安防技術、軟體測試、口腔修復工藝技術和零售。



債券通「南向通」五周年，債市邁向更深層次互聯互通

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2026年9月24日，債券通「南向通」上線五周年。五年前，我國金融市場雙向開放邁出關鍵一步，債券通「南向通」這條聯通境內外債市的橋樑愈走愈寬，正從「資金通道」加速邁向「生態樞紐」。





《證券時報》



多措並舉激發活力，新興賽道民間投資漸次升溫

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9月22日，國家發展改革委在新聞發布會上透露，近期向民營企業集中推介36個投資項目，預計總投資614億元，擬引入民間資本156億元。不久前，國家發改委主任鄭柵潔主持召開今年第8次民營企業座談會，圍繞「優化發展環境、拓展投資空間」，與5家民營企業負責人面對面交流。從專案清單到高層座談，激發民間投資活力的政策舉措正在密集落地。啟動民間投資「一池春水」，為經濟高品質發展注入持久動力，已成為當前穩增長、提信心的關鍵。



民企五百強「含新量」躍升，科技產業增長極加速成形

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全國工商聯近日發布「2026中國民營企業500強」及相關調研分析報告。作為觀測民營經濟發展的「晴雨表」，這份榜單不只是一份企業位次排名，更是一面折射市場變遷的鏡子。透過逐年反覆運算的榜單數據，可以窺見頭部民企的規模變化，更能讀懂產業轉向與資本選擇的深層邏輯。



第五屆全球數字貿易博覽會開幕

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9月23日-27日，第五屆全球數字貿易博覽會在杭州正式拉開帷幕。本屆數貿會緊扣「在數貿會遇見AI未來」主題，有來自163個國家和地區超5萬名專業客商報名，其中國際客商人數超1.2萬人。證券時報記者現場探訪發現，今年數貿會聚焦人工智慧與數字貿易深度融合，一批AI應用場景的落地案例在數貿會上集中展出。