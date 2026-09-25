《中國監管》國盛、湘財證券涉違規遭暫停新開戶3個月，多名高管被罰款

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國盛證券(深:002670)與湘財證券昨日收到監管下發的行政處罰及行政監管措施事先告知書，兩家公司均被擬責令改正，並暫停新開證券帳戶3個月。早前兩家公司因涉嫌違反證券經紀業務帳戶實名制等規定，均於7月31日被中證監立案。



國盛證券9月24日公告，公司及相關當事人收到江西證監局下發的多張行政監管措施事先告知書，江西證監局擬對國盛證券給予警告並處29萬元（人民幣．下同）罰款；包括分管經紀業務管理部和財富管理部的副總裁在內，6位高管被處以共計81萬元罰款，上述罰款合計110萬元。



行政監管措施方面，國盛證券被採取責令改正、暫停新開證券帳戶3個月、責令處分有關責任人員等措施。時任公司信息技術總部總經理（2024年11月起兼任公司首席信息官）陸修然，被認定為不適當人選，1年內不得擔任證券公司董事、高級管理人員和分支機構負責人等職務或實際履行上述職務。



*經紀業務管控缺陷，落實帳戶實名制存過錯*



同日，湘財股份(滬:600095)公告，子公司湘財證券及時任分管經紀業務的副總裁、總裁等5位高管被湖南證監局給予警告，並罰款合計125萬元。此外，湘財證券被採取責令改正、暫停新開證券帳戶3個月，責令處分有關責任人員並報告結果的監督管理措施；相關高管被湖南證監局採取監管談話的監督管理措施。



公告顯示，國盛、湘財兩家券商違法事實高度相似，均涉及三大核心問題：一是經紀業務管控存在重大缺陷，制度缺失或執行不到位，違規提供信息技術服務；二是落實帳戶實名制存在重大過錯，異常交易核查流於形式；三是嚴重違反信息安全規定，未及時報告風險隱患。此外，湘財證券還被查實存在員工廉潔從業管理不到位的問題。

《經濟通通訊社25日專訊》