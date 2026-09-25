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25/09/2026 11:55

《中歐關係》中歐團隊在京開展磋商，為貿易投資磋商機制第二次會議作準備

　　商務部副部長兼中國國際貿易談判副代表凌激於9月23至24日帶領中方團隊，與歐委會貿易和經濟安全總司總司長約根森帶領的歐方團隊在京開展磋商，為中歐貿易投資磋商機制第二次會議作準備。
《經濟通通訊社25日專訊》

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