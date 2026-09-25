《Ａ股動向》陽光電源據報籌建戶儲事業部，子公司海外戶儲電站業務被叫停

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據新浪財經今日引述消息人士報道，光儲龍頭企業--陽光電源(深:300274)已籌建單獨的戶儲（戶用儲能）事業部，陽光電源高級副總裁兼光儲集團全球營銷總裁吳家貌，擔任該業務負責人。與此同時，為避免業務板塊之間相互競爭，子公司陽光新能源的海外戶儲電站業務目前已暫停。



業內人士表示，之前陽光源戶儲產品被認為競爭力不足，陽光電源此舉意在整合內部資源，加強戶儲業務。但戶儲業務對渠道要求更高，陽光電源戶儲業務的直接競爭對手麥田、思格、德業等企業，已經佔據了全球戶儲出貨的第一梯隊，綁定了大量頭部分銷商，渠道滲透需要時間。



*陽光電源全球戶儲出貨排名下降*



權威市場調研機構InfoLink Consulting發布的全球戶儲出貨排名顯示，2025年度Top5戶儲系統廠商包括：Tesla、華為、比亞迪儲能、陽光電源、思格新能源，陽光電源名列第四。而2026年上半年度的出貨Top5戶儲廠商分別為麥田能源、思格新能源、德業股份、華為數字能源、固德威。陽光電源排名未進前五。



今年以來，陽光電源在戶儲領域動作頻頻。在2026年6月德國慕尼黑Intersolar Europe 2026展會期間，陽光電源發布了PowerHarbor戶用一體化儲能系統，是其首款戶用「All in One」一體化儲能系統。



半年報顯示，陽光電源今年上半年實現營收309.12億元（人民幣．下同），同比下滑28.99%；歸母淨利潤52.59億元，同比下滑32.01%。其中，儲能發貨25GWh，同比增長28%；收入154億元，相比去年同期有所下降。

《經濟通通訊社25日專訊》