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25/09/2026 17:36

《中國要聞》中國挪威通信部門會談達成多項共識，促進衛星系統間頻率軌道兼容共用

　　據工信部消息，工業和信息化部無線電管理局9月21日至23日與挪威通信管理局在挪威奧斯陸舉行了第二次主管部門間衛星網絡協調會談。雙方在國際電信聯盟《無線電規則》框架下，就高低軌多個衛星系統的30餘項議題開展協商，涉及衛星固定、衛星移動等多種業務，涵蓋L、S、C、X、Ku、Ka和Q/V等多個頻段。雙方充分交換意見並達成多項共識，共同簽署了會議紀要。

　　此次會談的成功舉辦，促進了兩國衛星系統間的頻率軌道兼容共用，有助於加快中國衛星網絡頻率國際協調進程，推動中國航天工程建設。

　　本次會談，中方代表團由工信部無線電管理局、國家無線電頻譜管理中心、北京跟蹤與通信技術研究所、中國衛星網絡集團有限公司、中國衛通集團股份有限公司、上海垣信衛星科技有限公司以及清華大學等單位組成。挪威代表團由挪威通信管理局、Space Norway和SpaceX Norway等單位組成。
《經濟通通訊社25日專訊》

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