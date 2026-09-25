  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

25/09/2026 08:40

中國光大銀行(06818)非執董姚威辭任，確認與董事會無不同意見

　　中國光大銀行(06818)(滬:601818)公布，非執行董事姚威因工作調整，於昨日提交辭呈，辭去非執行董事、審計委員會委員，社會責任、普惠金融發展和消費者權益保護委員會委員職務。姚威的辭任自昨日起生效。

　　該集團指，姚威確認與董事會無不同意見，亦無任何與離任有關的事項需要通知股東。姚威的離任不會導致董事會成員低於法定人數，已按照規定做好工作交接。
《經濟通通訊社25日專訊》

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

科技巨頭與國家軍工，結合成「科技－戰爭」恐怖共生體

23/09/2026 17:28

大國博弈

一場美國輸不起，但特朗普贏不了的戰爭

23/09/2026 16:41

中東戰火

人民幣觀察｜習特會即將登場，人民幣會不會被擺上談判桌？

23/09/2026 11:24

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金