中國光大銀行(06818)非執董姚威辭任，確認與董事會無不同意見

中國光大銀行(06818)(滬:601818)公布，非執行董事姚威因工作調整，於昨日提交辭呈，辭去非執行董事、審計委員會委員，社會責任、普惠金融發展和消費者權益保護委員會委員職務。姚威的辭任自昨日起生效。



該集團指，姚威確認與董事會無不同意見，亦無任何與離任有關的事項需要通知股東。姚威的離任不會導致董事會成員低於法定人數，已按照規定做好工作交接。

《經濟通通訊社25日專訊》