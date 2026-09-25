山東黃金(01787)今年黃金產量按年最多跌近27%，料拖累全年淨利潤表現

山東黃金(01787)(滬:600547)公布，今年生產經營計劃擬由原黃金產量不低於49噸，調整為黃金產量36噸至38噸，與去年礦產金產量48.89噸比較，今年預計礦產金產量按年減少約11至13噸，跌22.5%至26.6%，預計將對今年營業收入、利潤總額、歸屬於上市公司股東的淨利潤等主要會計數據帶來一定影響，預計今年歸屬於上市公司股東的淨利潤按年下降，具體影響以經審計的年度財務報告為準。



該集團指，自年初制定經營計劃以來，外部經營環境變化，同時結合項目建設推進情況，原生產經營計劃的黃金產量指標預計受到較大影響，主要包括今年上半年因同行其他企業出現安全事故，集團內地礦山根據要求開展安全自查，導致上半年黃金產量按年下降，以及面對行業安全監管升級，集團自今年下半年以來開展安全規範管理提升工作，尤其是大力推進煙台區域包括焦家金礦、新城金礦、三山島金礦、玲瓏金礦、蓬萊礦業等資源整合項目的建設力度。項目建設對採礦工作帶來影響，當期生產作業面減少，因此對今年黃金產量及全年生產經營指標的完成造成一定影響。

《經濟通通訊社25日專訊》