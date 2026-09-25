《滬／深股通》中際旭創(300308)為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(24日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|1297.69
|先導基電
|(600641)
|1219.78
|兆易創新
|(603986)
|1170.41
|中國巨石
|(600176)
|1151.07
|藥明康德
|(603259)
|1147.65
|貴州茅台
|(600519)
|1139.82
|瀾起科技
|(688008)
|1109.64
|寒武紀
|(688256)
|1079.55
|生益科技
|(600183)
|983.95
|海光信息
|(688041)
|893.36
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|3663.57
|寧德時代
|(300750)
|2702.86
|新易盛
|(300502)
|1935.77
|國瓷材料
|(300285)
|1261.68
|麥格米特
|(002851)
|1058.04
|京東方A
|(000725)
|972.56
|東山精密
|(002384)
|954.71
|立訊精密
|(002475)
|811.80
|北方華創
|(002371)
|784.80
|滬電股份
|(002463)
|734.57
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社25日專訊》