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AH股新聞

28/09/2026 17:39

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中國巨石(600176)2102.77
兆易創新(603986)1761.01
紫金礦業(601899)1510.93
瀾起科技(688008)1498.91
藥明康德(603259)1426.99
寒武紀(688256)1412.02
源杰科技(688498)1239.04
中微公司(688012)1199.62
生益科技(600183)1157.47
貴州茅台(600519)972.06
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)6091.07
寧德時代(300750)3686.15
新易盛(300502)3428.91
北方華創(002371)1793.30
東山精密(002384)1444.14
麥格米特(002851)1279.81
光迅科技(002281)1206.73
京東方A(000725)1106.35
天孚通信(300394)1020.84
深南電路(002916)956.43

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社28日專訊》

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