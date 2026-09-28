《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中國巨石
|(600176)
|2102.77
|兆易創新
|(603986)
|1761.01
|紫金礦業
|(601899)
|1510.93
|瀾起科技
|(688008)
|1498.91
|藥明康德
|(603259)
|1426.99
|寒武紀
|(688256)
|1412.02
|源杰科技
|(688498)
|1239.04
|中微公司
|(688012)
|1199.62
|生益科技
|(600183)
|1157.47
|貴州茅台
|(600519)
|972.06
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|6091.07
|寧德時代
|(300750)
|3686.15
|新易盛
|(300502)
|3428.91
|北方華創
|(002371)
|1793.30
|東山精密
|(002384)
|1444.14
|麥格米特
|(002851)
|1279.81
|光迅科技
|(002281)
|1206.73
|京東方A
|(000725)
|1106.35
|天孚通信
|(300394)
|1020.84
|深南電路
|(002916)
|956.43
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社28日專訊》