《神州頭條》財經報章頭版摘要：人行稱要綜合運用並適時調整貨幣政策工具

內地主要財經報章頭版摘要如下:



《中國證券報》



央行：綜合運用並適時調整貨幣政策工具

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中國人民銀行9月24日消息，中國人民銀行貨幣政策委員會近日召開的2026年第三季度（總第114次）例會提出，發揮增量政策和存量政策集成效應，增強政策前瞻性靈活性針對性；綜合運用並適時調整貨幣政策工具，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。



進度已達76% 後續專項債發行有望提速

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三季度臨近尾聲，數據顯示，新增專項債和超長期特別國債有力支持項目建設，後續發力空間充足。目前，新增專項債發行進度達到76%。超長期特別國債方面，「兩重」建設項目清單、設備更新相關資金已經全部下達。中證鵬元研發部高級研究員李席豐告訴記者，結合地方政府發布的專項債發行計劃和往年規律，專項債發行高峰將有所後移，預計10月至11月迎來發行放量，12月基本完成全年發行任務。



商業不動產REITs開啟多層次發展新格局

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匯添富順聯商業REIT、華夏凱華商業REIT、華夏世紀金源商業REIT9月24日同日獲受理，商業不動產公募REITs又迎新成員。一系列項目集中推進，釋放出有關部門穩慎推進商業不動產REITs發展的明確信號。市場分析人士認為，隨著制度持續完善、公募與機構間REITs協同發展，商業不動產REITs有望進一步盤活存量資產、暢通「投融管退」循環，開啟多層次發展新格局。



《上海證券報》



厚植中國式現代化的平安底色－－習近平總書記重要論述

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黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央著眼於國家長治久安、人民安居樂業，引領平安中國建設取得歷史性成就，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業提供堅強保障。「建設更高水平平安中國，事關事業興旺發達、事關人民美好生活、事關國家長治久安。」



央行貨幣政策委員會例會釋放新信號

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近日召開的中國人民銀行貨幣政策委員會2026年第三季度例會明確，要繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，加大逆周期調節力度，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，加強貨幣財政政策協同配合，促進經濟穩定增長和物價合理回升。



科創板ETF六周年：產品矩陣加速完善 硬科技投資生態進階

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2026年9月28日，科創板ETF迎來首批產品成立六周年。從首批4隻科創50ETF起步，歷經六年迭代，逐步構建起覆蓋寬基、行業、策略的全維度指數產品工具箱，場內ETF數量突破130隻，總規模近3800億元。在業內人士看來，科創板已成為公募基金布局科技創新、服務新質生產力的主陣地，科創板ETF已成為投資者布局A股硬科技的利器。



《證券時報》



細化大型企業付款規則 有力化解中小企業回款難

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常態化解決企業帳款拖欠問題，已進入細化規則引導糾正與強化監管追責並舉的「深水區」。國務院辦公廳近日印發的《關於加強中小企業回款難問題治理有關工作的通知》，提出分行業明確合理帳期和「付款四項關鍵要素」，通過嚴格反不正當競爭執法、約談整治、細化完善上市公司信息披露規則等加強大型企業支付行為監管。



「8．28」新政滿月 房企從「搶開盤」到「搶竣備」

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「8．28」地產新政出台滿月，北京於9月24日率先交出地方細則答卷。住房城鄉建設部有關負責人近日明確表態，現房銷售已是大勢所趨，新項目要優先選擇現房銷售，同時統籌用好針對項目的土地、金融、稅收等支持性政策。普睿數智董事長丁祖昱告訴記者，過去房企為加速回款是「搶開盤」，如今則轉向「搶竣備」。竣備時點直接決定按揭放款時點和資金歸集速度，其重要性較以往大幅上升，也將成為房企項目運營的核心指標。



一套外骨骼機器人背後的「智造」密碼

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在上海浦東高行社區康復中心，因腦出血偏癱、長期臥床的徐先生，穿上一套下肢外骨骼機器人，從站立、邁步練起，重拾行走的希望。今年春季廣交會，坐著輪椅的阿根廷女士瑪麗亞．勞拉，在中國外骨骼機器人的托舉下緩緩「站」了起來，在場人員紛紛鼓掌，這份跨越國界的科技溫情刷屏社交平台。

《經濟通通訊社28日專訊》