《鍾之日記》恒指現反彈，芯片股捱沽

9月28日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



內地中秋假期後復市，港股通恢復交易，港股今日出現反彈，結束此前的三連跌。恒指早段最多曾升逾200點，最終全日收報24642，升132點或0.54%，主板成交回升至近1775億元。



*滬綜指收跌1.67%，三大指數全日走低，CPO概念大跌*



國慶節長假前布局效應，A股市場今日遭遇重挫，三大指數均低開低走。滬綜指全日收跌1.67%報3823.62點，深成指跌3.44%，創業板指收低4.53%。兩市全日成交額1.7萬億元人民幣，較上個交易日放量495億元人民幣或3%。



今日滬深股市多數板塊表現疲軟，其中，CPO概念大幅下跌，超十隻個股錄得跌停，CPO龍頭中際旭創(深:300308)A股接近跌停。MLCC、PCB概念亦跌幅居前，風華高科(深:000636)、江南新材(滬:603124)跌停。此外，貴金屬板塊走低，山東黃金(滬:600547)跌停。現貨黃金跌破4200美元/盎司，為8月5日以來首次，日內跌幅接近2.5%。現貨白銀跌超4%，日內跌幅超過2美元。



工業和信息化部等七部門印發《新型電池產業發展「十五五」規劃》，提出到2030年，新型電池產業規模實現穩步增長，新體系電池研發取得重大進展，全固態電池初步實現規模化應用。培優育強新型電池領域龍頭企業，支持企業兼併重組，壯大高新技術企業和專精特新中小企業構成的骨幹力量，鍛強專精特新「小巨人」企業和製造業單項冠軍企業構成的中堅力量。惟電池概念隨市下跌。



上漲方面，地緣衝突推高國際油價，石油板塊走高。汽車整車板塊異動拉升，江淮汽車 (滬:600418)今日再度漲停，有消息指江淮汽車將與Stellantis及華為合作，市場預期江淮汽車有望承接豪華品牌電動車代工。



*英偉達芯片或獲准在華銷售，芯片股齊跌*



中國政府據報正考慮允許部分國內企業採購英偉達的先進芯片，市場憂慮此舉將加劇英偉達芯片與本土芯片廠商的競爭。芯片股今日集體承壓，勝宏科技(02476)收挫10.1%，壁仞科技(06082)挫8.2%，兆易創新(03986)跌7.2%，瀾起科技(06809)跌5.1%，華虹半導體(01347)跌4.6%，中芯國際(00981)軟3.6%。



據美國科技媒體The Information引述知情人士報道，中國政府已釋放訊號，可能允許阿里巴巴(09988)和字節跳動等公司購買英偉達的新款RTX Pro 5500芯片。報道稱，近期，工信部要求部分企業申報計劃採購RTX Pro 5500的數量及用途，並向部分企業表示有意批准採購。



據了解，RTX Pro 5500是英偉達本月推出的Blackwell架構的專業工作站GPU，配備84 GB GDDR7顯存及21760個CUDA核心；主要面向AI推理、模擬及圖像處理等工作站用途，不屬於數據中心加速器類別。



此外，OpenAI宣布暫停最新一代人工智能模型的訓練、評估及工具調用推理，以進一步強化安全管控措施，並表示會待新增保障措施到位後才重啟訓練。此前，OpenAI於25日發布的技術報告披露，一個執行搜索訓練任務的智能體，利用訓練沙盒中DNS過濾不足的漏洞，繞過網絡限制訪問外部公共聊天機器人服務。



上述消息再度引發市場對AI發展步伐放緩的憂慮，投資者擔心這最終將拖累對先進芯片、服務器及數據中心基礎設施的需求。



*能源板塊走強，旺季供需偏緊，油氣煤電齊漲價*



能源板塊今日集體走強，油氣、煤炭、電力等行業漲幅均位居市場前列。華能國際電力股份(00902)收漲近6%，報5.95元，盤中觸及5.98元創1個月新高。華潤電力(00836)收漲3.6%，盤中觸及19.74元創1個月新高。中國石油(00857)、中國神華(01088)漲3%，中煤能源(01898)漲逾2%。



消息面上，近日標普全球發布研究預測，到2060年，由於新興國家的經濟發展，全球能源需求可能增長超過60%。其中，巴西、印度、尼日利亞和印尼正在增加能源生產和進口，以滿足其快速發展的經濟需求。而短線來看，中東局勢持續動盪，疊加即將來到的冬季能源消費旺季，也或對能源股走勢形成進一步催化。



煤炭方面，近日國內多部門聯合部署煤炭安全穩產保供工作，以推動煤礦復產、加快先進產能釋放。中信證券認為，旺季需求釋放、供應有序修復，預計行業或維持供給整體偏緊、煤價高位運行的格局。Wind數據顯示，截至9月23日，秦皇島港5500大卡動力煤報987元人民幣/噸，較月初上漲85元人民幣/噸，已再度逼近千元人民幣關口。



此外，電力行業在AI算力擴張的大趨勢下，也在成為能源配套的關鍵環節。不少機構研判未來兩至三年電力供需有望邊際趨緊，電價或逐步進入上行通道。另據高盛報告預計，到2030年數據中心電力需求將比2025年增長約170%，而今年3月的預測僅為約117%。



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