《華為動向》智界RX正式上市售25.98萬元起，搭載L3級自動駕駛架構設計

華為今日下午舉行智界RX及鴻蒙智行新品發布會，智界RX正式上市，新車提供6款不同配置，售價介乎25.98萬-38.98萬元人民幣。



智界RX定位中大型純電轎跑SUV，基於華為途靈平台打造，提供單電機後驅與雙電機四驅兩種布局，首發華為智擎新一代高性能電驅，搭載面向未來的L3級自動駕駛架構設計。



華為常務董事、產品投資評審委員會主任、終端BG董事長余承東表示，智界RX提前迎接L3自動駕駛時代，不僅搭載L3級自動駕駛架構設計，而且已獲批L3級自動駕駛道路測試牌照，正在公開城市快速路等複雜道路開展實測。



余承東介紹，L3自動駕駛不是硬件堆砌，而是全鏈路冗余架構，涵蓋感知、計算、制動、轉向、供電、通信、定位、交互八大關鍵節點冗余，主系統失效，備份系統繼續運行。余承東直言，「冗余是L3時代的入場券，也是自動駕駛的雙重保險」。



智界(Luxeed)是奇瑞汽車與華為在鴻蒙智行框架下共同打造的高端智慧電動車品牌。奇瑞董事長尹同躍在發布會上作主題演講稱，個人特別崇拜保時捷，「他是幾個世紀以來的汽車天才」，自己一直想打造中國的保時捷、組建中國的保時捷工程團隊。經過一年來的打磨，智界團隊已經很有保時捷的味道，取得了三個大的突破，包括智造突破、產品突破和規模突破。

《經濟通通訊社28日專訊》