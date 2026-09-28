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AH股新聞

28/09/2026 18:00

《神州金融》金監總局、科技部等部門召開科技保險交流推進會，要求擴大保險覆蓋面

　　金融監管總局表示，近日金監總局、科技部等部門聯合召開科技保險交流推進會，總結地方和保險機構實踐經驗，部署下一步重點工作。會議要求，要聚焦國家重大科技任務和科技型中小企業，擴大保險覆蓋面，推動科技保險進園區、進孵化器、進高新區。要圍繞研發、中試、成果轉化、首試首用、產業化全鏈條優化保險產品，把風險評估、監測預警、隱患排查嵌入企業創新流程。

　　保險機構要從政策、產品、團隊、人才、考核等方面，加強自身建設，沉澱科技風險數據，改進精算定價。保險資金要通過債券、基金、股權、資產證券化等方式投早、投小、投長期、投硬科技。金融監管、科技、工信、財政、知識產權等部門要強化協調，統籌支持創新與資金安全管理，營造良好發展環境。

　　同時，會議還啟動了科技保險主題宣傳活動，交流了科技保險政策和典型案例。

　　會議指出，科技創新具有高投入、高風險、長周期等特點，科技保險要從保資產延伸至保過程，從保結果延伸至保探索，從「經濟補償」延伸至「風險減量」和「賦能增信」。要加強政策宣傳，建立科技保險協調推進機制，推動科技保險政策落地見效。支持北京（京津冀）、上海（長三角）、粵港澳大灣區國際科技創新中心建設成為科技保險創新「首發地」，發揮先行先試和引領示範作用。
《經濟通通訊社28日專訊》

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