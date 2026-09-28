《中國要聞》韓正聯大發言：大國對國際和平和安全負有特殊責任，要「帶頭守規矩」

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當地時間2026年9月26日，國家副主席韓正在紐約聯合國總部出席第81屆聯合國大會一般性辯論並發表講話。



韓正表示，二戰後形成的以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，必須加以維護。要摒棄冷戰思維、陣營對抗，堅持通過對話協商化解分歧和爭端，反對違反聯合國憲章、繞開聯合國安理會授權的單邊軍事行動。「大國對國際和平和安全負有特殊責任，尤其要帶頭守規矩、講法治、行正道。」



*中東海灣國家主權和安全都應尊重*



他強調，中國認為，中東海灣國家的主權和安全都應當得到尊重，國際產業鏈供應鏈穩定暢通和貿易往來應當得到保障。中方呼籲秉持「巴人治巴」原則推進約旦河西岸治理和加沙戰後重建，推動巴勒斯坦問題早日重回「兩國方案」正確軌道。



在烏克蘭問題上，中國將繼續以自己的方式為危機政治解決發揮建設性作用；同時，中方敦促有關國家立即停止對古巴武力威脅，立即全面取消對古巴封鎖制裁。



韓正並建議，各國應當團結起來、行動起來，維護聯合國、壯大聯合國。中國支持聯合國改革完善，有效應對氣候變化、公共衛生安全等全球性挑戰，完善網絡、外空、極地等領域治理規則，真正擴大全球南方代表性和發言權。「中方主張，國家不分大小，都是國際社會平等一員；世界上的事，要由大家商量著辦，共同維護國際法治和公平正義。」



此外，面對新一輪科技革命和產業變革特別是人工智能技術的蓬勃發展，要秉持以人為本、向上向善理念，努力縮小數字鴻溝，共促普惠發展。



「保護主義沒有贏家，搞『築牆設壘』、『脫勾斷鏈』擾亂全球產業鏈供應鏈穩定暢通，損害各方利益。」韓正強調，要堅定維護以世界貿易組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，堅持建設開放型世界經濟，共同培育壯大增長新動能，推動普惠包容的經濟全球化。

《經濟通通訊社28日專訊》