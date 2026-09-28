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AH股新聞

28/09/2026 14:51

羅永浩回應遭實名舉報偷稅漏稅：誣告，對方疑似非法出境

　　錘子科技前投資人鄭剛近日發微博實名舉報羅永浩及「交個朋友」涉嫌通過數十家空殼有限合夥企業進行重大偷稅漏稅和洗錢，而其微博顯示的定位為韓國首爾。羅永浩對此回應稱，對方屬誣告，已截屏取證。

　　羅永浩還提到，鄭剛本身是失信被執行人，被限制高消費，疑似存在非法出境行為；此次鄭剛人在韓國發布相關內容、誣陷自己偷稅漏稅還衝上熱搜，一旦立案，鄭剛很可能要承擔刑事責任。

　　天眼查App顯示，鄭剛名下關聯41家企業，其中20餘家企業處於存續或者開業狀態，包括上海紫輝陌佰創業投資合夥企業（有限合夥）、錘子科技（成都）股份有限公司等，鄭剛在上述企業持有股份或者擔任董事等職務，其他10餘家企業已被吊銷或者已註銷。

　　風險信息顯示，鄭剛所持超千萬股權已被凍結，股權所在企業包括蘇州紫輝天馬創業投資企業（有限合夥）、成都凱蘭商貿有限公司等。此外，鄭剛現存多條限制消費令信息，值得一提的是，鄭剛曾被執行933萬餘元人民幣，並被限制出境。

　　據了解，雙方矛盾由來已久，核心圍繞錘子科技1500萬元人民幣借款糾紛展開。2024年8月，羅永浩曾稱將起訴鄭剛，並發布萬字長文說明事件始末。2025年6月，鄭剛公布二審判決書，法院支持其主張的按借期內利率6%支付資金佔用期間利息。
《經濟通通訊社28日專訊》

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