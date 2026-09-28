《中國要聞》工信部等七部門：到2030年全固態電池初步實現規模化應用

工業和信息化部、國家發展改革委等七部門近日聯合印發《新型電池產業發展「十五五」規劃》（以下簡稱《規劃》）。



《規劃》提出，到2030年，中國新型電池產業規模實現穩步增長的目標。全鏈條創新能力持續增強，先進電極材料、新型電解質等取得新突破，新體系電池研發取得重大進展，全固態電池初步實現規模化應用，長壽命鋰電池循環壽命達到15000次。新型電池技術與清潔能源、用能終端加快融合創新發展，高效賦能智能終端產品迭代升級和汽車、船舶、航空、智能機器人等領域電動化，服務全球經濟社會綠色低碳發展。



新型電池是以新機理、新材料、新結構、新工藝為核心創新方向的高效電能存儲與轉化裝置或系統，以鋰電池、鈉電池、液流電池等為代表，具有技術迭代快、應用範圍廣、輻射帶動強的典型特徵。



*培優育強新型電池領域龍頭企業，支持企業兼併重組*



此外，《規劃》提出，培育產業優質企業。構建優質企業梯度培育體系，培優育強新型電池領域龍頭企業，支持企業兼併重組，圍繞全產業鏈培育世界一流企業，壯大高新技術企業和專精特新中小企業構成的骨幹力量，鍛強專精特新「小巨人」企業和製造業單項冠軍企業構成的中堅力量。加強瞪羚企業、獨角獸企業的監測和服務。打造一批中小企業特色產業集群，為新型電池產業高質量發展築牢主體根基。

《經濟通通訊社28日專訊》