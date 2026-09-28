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AH股新聞

28/09/2026 17:26

《行業數據》乘聯分會：前8月汽車行業收入同比增2.9%，成本增4%，利潤降16%

　　乘聯分會秘書長崔東樹發文表示，2026年1-8月，以人工智能為推動的電子行業利潤1.1倍增長，上游原材料行業利潤高增長，對行業總體利潤改善促進巨大，汽車行業面臨成本上漲和需求不強的雙重壓力，盈利表現較差。

　　2026年8月，汽車生產270萬台，銷售收入9281億元（人民幣．下同）增4.2%，成本8313億元增5.3%，利潤371億元增24%，銷售利潤率4%。2026年1-8月，汽車生產2031萬台同比降3%，收入70062億元同比增2.9%，成本62370億元同比增4%，利潤2534億元同比降16%，銷售利潤率3.6%。

*前8月汽車行業利潤率降至3.6%*

　　崔東樹表示，汽車行業盈利持續承壓。行業利潤率從2017年7.8%一路下滑，2025年全年僅　4.1%，2026年累計進一步降至3.6%。核心矛盾是成本增速持續高於收入增速，呈現典型增收不增利。月度盈利波動劇烈，淡旺季差距懸殊，個別月份利潤率甚至跌至2%，行業盈利基礎十分脆弱。

　　崔東樹指出，根源在於激烈價格戰壓制收入端，而原材料、研發、渠道等成本剛性難降。單純拼銷量已經很難賺錢，車企不能繼續靠降價走量。行業需要轉向供應鏈優化、精細化成本管控，依靠技術溢價改善單車收益。若價格內捲持續，行業整體盈利水平還有下行壓力。
《經濟通通訊社28日專訊》

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