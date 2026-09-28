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28/09/2026 13:36

《Ａ股行情》滬綜指午後跌1.86%，深成指跌3.66%

　　A股市場午後續跌，滬綜指跌1.86%，報3815.86點，滬深300指數軟2.38%，深成指跌3.66%，創業板指挫4.73%。上海B股走低1%，深圳B股跌0.8%。CPO、MLCC概念跌幅居前，石油股表現仍強。
《經濟通通訊社28日專訊》

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